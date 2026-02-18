Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La definición sobre el futuro de uno de los activos petroleros más emblemáticos de la Cuenca del Golfo San Jorge comenzó a despejarse este miércoles, luego de que el directorio de YPF resolviera avanzar con la venta del área Manantiales Behr a PECOM, la firma del grupo empresario Pérez Companc que había presentado una oferta cercana a los 400 millones de dólares.

“El Directorio de YPF definió hoy avanzar con la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional del área Manantiales Behr, ubicada en Chubut, a la empresa PECOM Servicios Energía S.A.U (de forma directa, e indirecta a través de su afiliada San Benito Upstream S.A.U). Esta compañía había adquirido en 2024 el área Campamento Central – Cañadón Perdido y El Trébol- Escalante en la misma provincia”, confirmó YPF de manera oficial.

Cabe destacar que YPF había iniciado el proceso de venta de este bloque a la firma Limay Energía SA (empresa del Grupo Rovella Capital). Sin embargo, al no haberse verificado la totalidad de las condiciones necesarias para el cierre de la operación por incumplimientos del oferente, el proceso de venta quedó sin efecto

La fallida operación con Rovella Capital ya había encendido señales de alerta cuando se conocieron dificultades con los respaldos financieros comprometidos. Frente a ese escenario, el directorio de la petrolera con participación estatal habría decidido no dilatar más la definición y avanzar con el segundo oferente en carrera, buscando garantizar continuidad operativa en el yacimiento.

Sin embargo, la posible llegada de PECOM abrió un nuevo frente de preocupación en el plano gremial. Desde el sector de los trabajadores petroleros, que en un primer momento había acompañado el proceso de cambio de operador, comenzaron a surgir diferencias ante la nueva alternativa empresaria. El foco de la inquietud está puesto en eventuales reestructuraciones, con temor a desvinculaciones de personal y a una posible revisión de las condiciones salariales.