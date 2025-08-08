Pidieron 50 años de prisión para el ex de Julieta Prandi por violencia de género y abuso sexual Los abogados que representan a Julieta Prandi reclamaron a la justicia una condena ejemplar para Claudio Contardi. Previamente, el Fiscal había pedido 20 años. Ahora será el turno de la defensa.

En una jornada clave para el juicio por abuso sexual y violencia de género contra Claudio Contardi, exmarido de la conductora Julieta Prandi, el abogado de la actriz, Javier Baños, solicitó una pena de 50 años de prisión durante los alegatos finales en los tribunales de Campana.

La causa, que investiga graves hechos ocurridos en el año 2020, incluye denuncias por abuso sexual agravado, violencia de género y maltrato psicológico. La querella remarcó que Prandi “no mintió” al relatar los episodios vividos, y pidió justicia con una pena ejemplar contra el empresario gastronómico.

La Fiscalía pidió 20 años, pero la querella fue por más

Antes del alegato de la querella, el fiscal del caso había solicitado 20 años de prisión para Contardi. Sin embargo, la abogada de Prandi elevó la solicitud a 50 años, en una estrategia judicial que busca visibilizar la gravedad de los delitos y enviar un mensaje claro contra la violencia de género.

“El pedido refleja la magnitud del sufrimiento vivido por Julieta”, expresaron fuentes cercanas a la defensa.

Este viernes, en los Tribunales de Campana, se están desarrollando los alegatos finales de todas las partes involucradas. Se espera que, una vez concluidos los mismos, el tribunal pueda dictar el veredicto en las próximas horas.

Ahora será el turno de la defensa de Claudio Contardi, quien deberá responder a las acusaciones y a los pedidos de condena elevados por la fiscalía y la querella.

Un juicio con alto impacto mediático

El caso Prandi-Contardi ha captado la atención pública desde su inicio, no solo por la figura mediática de la denunciante, sino también por la gravedad de las acusaciones. Julieta Prandi ha manifestado en varias oportunidades que decidió llevar el caso a juicio para “ponerle fin al silencio y buscar justicia no solo para mí, sino para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares”.