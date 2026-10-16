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Los Martín Fierro de la Música 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvieron su primera edición en el complejo Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, con una ceremonia que reunió a destacadas figuras de la música y el espectáculo. La Opinión Austral dijo presente con una cobertura especial a cargo de sus enviados Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes siguieron de cerca los momentos más destacados de una gala marcada por las emociones, los reconocimientos y las historias de sus protagonistas.

Con un vestido negro y alas a tono, la periodista Pilar Smith -miembro de APTRA- respondió con humor a las críticas sobre la organización. “Siempre hay críticas, siempre te pegan de todos lados. Cuando uno está expuesto tiene que estar esquivando y yo por eso me puse estas alas, para poder volar y esquivar rápido el tema”, bromeó en dialogo con La Opinión Austral.

Aunque reconoció algunas fallas organizativas, destacó el esfuerzo realizado: “Se puso lo mejor, se trabajó un montón. Yo creo que mucha gente lo está disfrutando, la mayoría”, expresó.

Otro de los temas de la noche fue la breve aparición de Wanda Nara, quien asistió a la premiación pese a sus compromisos laborales. Smith contó que había hablado con la conductora sobre sus horarios y explicó que debía grabar temprano al día siguiente.

Además, elogió su desempeño al frente de MasterChef Celebrity: “Me encanta, a mí me gusta cómo lo hace, con su estilo, es ella, es Wanda”. Y agregó: “Entretiene, es hipnótica, la gente la sigue, mide, es lo más visto de la televisión argentina. Así que, por algo será”.

La periodista también fue consultada por el enfrentamiento entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, que generó repercusiones en LAM. Sobre su vínculo con Colosimo, Smith destacó: “Es un amor, un encanto de persona, amorosa”.

En cuanto a la discusión, aseguró que ambas intentaron acercar posiciones y dejó un mensaje conciliador: “Hoy trataron de limar las asperezas y bueno, hay que seguir. Se sigue para adelante”.