Fernando Cortés, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ATUNPA) fue entrevistado en LU12 AM680 por la media sanción de la ley de financiamiento universitario que esta semana llega a la Cámara de Senadores para buscar su sanción definitiva.

En primera instancia, aclaró que están agrupados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUM), siendo en total 57 sindicatos de norte a sur y de oeste a este de cada una de las provincias. “La semana pasada hubo reunión tanto de Consejo Directivo, como de plenario de secretarias y secretarios generales donde, en el caso de los no docentes, se decidió una medida de fuerza que tuvo un acatamiento del 96% en todo el país”, comenzó.

Marcha federal universitaria en 2024. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

“Esto se da en el marco del plan de lucha que ya venimos trabajando desde el año pasado, a partir de enero, donde se planteaba también el achicamiento en los presupuestos de las universidades nacionales, con dos marchas histórica que se hicieron” y acotó: “Estamos trabajando con un presupuesto prorrogado desde el 2023, lo cual eso ha tenido una pérdida en el sector nuestro de un 40% real más un 80% de poder adquisitivo”.

Por eso “estamos trabajando en conjunto con la Federación de Sindicato de la Universidad Nacional, lo cual también forman parte las federaciones docentes y también el Consejo de Rectores y la Federación de Estudiantes” y añadió: “Todo esto se definió también previo al tratamiento del proyecto del Ley, el cual ya tiene media sanción el miércoles pasado”.

Contexto complejo

Cortés manifestó que se encuentran con junta de firmas, clases públicas y otras acciones para visibilizar la situación de la universidad pública. “La semana pasada estuvimos en Buenos Aires, previo al tratamiento del proyecto de ley de presupuesto universitario; cuando estás ahí, frente al Congreso, los reclamos son infinitos: estuvieron tanto jubiladas y jubilados, las compañeras y compañeros del Hospital Garrahan, de Vialidad Nacional, del INTA, del INTI, del CONICET, papás y mamás de personas discapacitadas; reclamos de toda índole y es un contexto complejo donde el achicamiento del Estado ha hecho que todas estas situaciones se vengan profundizando”, señaló.

Asimismo, confirmó el interés por una marcha federal como se hizo el año pasado. “Es necesario, pero no solamente obviamente de la universidad pública, sino con todos los sectores, uniendo fuerza, con todos los reclamos y de toda índole, porque la verdad que la situación es complicadísima, no solamente en la universidad, sino también en el contexto general”, manifestó.

Los docentes y no docentes piden mayor presupuesto al gobierno nacional. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

El secretario general de ATUNPA fue consultado si existe una sensación de impotencia ante la persistencia del reclamo y la falta de respuestas, a lo que respondió: “Si, nosotros como dirigentes nos toca conducir y tomar decisiones, pero también entender que todas las compañeras y compañeros, después de hacer cualquier medida de acción directa, además de buscar visibilizarla, necesitan tener resultados”. Y añadió: “Nosotros el 2024 prácticamente estuvimos todo el año en la calle y fue de conocimiento público, se logró mínimamente estabilizar los presupuestos de la universidad en lo que se refiere solamente a gasto de funcionamiento, que es el 5% del presupuesto”, dijo.

“La sensación que hay también en las universidades y cuando estás ahí enfrente del Congreso y ves todas las realidades que hay, de todos los reclamos y cuando hablas con compañeras y compañeros que han perdido su puesto de trabajo es la incertidumbre” porque “no hay un canal de diálogo y no hay ningún tipo de respuesta y sabemos que más allá que los senadores puedan dar la sanción definitiva a esta ley de financiamiento universitario, ya ha anunciado el Gobierno Nacional que lo va a vetar, como lo ha hecho con otras leyes. Da impotencia, pero seguimos en la lucha, vamos a seguir resistiendo”, agregó.

Por otro lado, aseguró que los no docentes “estamos en alerta y movilización y seguramente en esta semana o la otra también habrá medidas de fuerza que serán definidas a través del Consejo Directivo y la mesa ejecutiva nacional”, culminó.