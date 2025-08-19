Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El básquet adaptado de Santa Cruz tendrá un capítulo histórico el próximo 29 de agosto, cuando el CEPARD de Río Gallegos reciba a tres de los mejores equipos del país para disputar el Play-In de la Liga Nacional de Básquet sobre Silla de Ruedas. Allí, CRIGAL, el único equipo patagónico en la máxima categoría, buscará asegurarse un lugar en el Super 8, la instancia decisiva de la temporada que reúne a la elite nacional.

La agenda ya está confirmada: a las 10:00, CRIGAL abrirá la jornada frente a DUBA de Bahía Blanca; a las 15:00 se enfrentarán DUBA y Almirante Brown; y a las 20:00, el equipo santacruceño volverá a salir a la cancha para medirse contra Almirante Brown. Todos los partidos se disputarán en el CEPARD con entrada libre y gratuita, un incentivo para que la comunidad acompañe a los deportistas locales.

El desafío es enorme, pero el plantel llega preparado. En una entrevista reciente durante la Expo Deporte 2025, el entrenador Luciano Dalla Fontana remarcó que el equipo está “muy bien, entrenando con entusiasmo y con un plantel casi en su totalidad santacruceño”. Sus palabras reflejan la identidad de CRIGAL, que cuenta con jugadores de Río Gallegos, 28 de Noviembre, Pico Truncado, Gobernador Gregores y Río Turbio, consolidando un verdadero proyecto provincial.

El Play-In en Río Gallegos no es solo un evento deportivo. Es, además, la oportunidad de mostrar el crecimiento del básquet adaptado en la Patagonia y de darle visibilidad a un club que, contra todas las dificultades, ha logrado consolidarse en la elite argentina. Como señaló Dalla Fontana, el equipo se prepara para “dejar todo en la cancha” y sabe que el aliento local será fundamental.

El 29 de agosto, la capital santacruceña se vestirá de gala para recibir a la Liga Nacional. Y CRIGAL buscará escribir otra página gloriosa en su camino, representando con orgullo no solo a Río Gallegos, sino a toda la Patagonia.