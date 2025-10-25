Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El corredor santacruceño Patricio Capella consiguió un nuevo resultado destacado al ubicarse segundo en los 15K Saucony Baires, la clásica carrera de calle que se corrió en los Bosques de Palermo. “Nuevamente pude quedarme con un 2º lugar en la Capital, logrando correr por debajo de la hora con buenas sensaciones”, resumió el atleta en sus redes tras la competencia, satisfecho por el rendimiento y por el cierre de una temporada que definió como la mejor de su carrera.

El tiempo del santacruceño.

La carrera convocó a unos 6.000 participantes y se desarrolló sobre un circuito rápido, con la arboleda porteña como telón de fondo. Capella explicó que mantuvo un ritmo alto durante los primeros 8 kilómetros y que el viento en contra y un tramo en subida entre el 9 y el 10 lo obligaron a regular antes de volver a apretar en el tramo final. “Pude acomodarme nuevamente y repuntar hasta la meta… Gracias a Dios sin ningún tipo de molestia, a pesar de que fue un año de muchas carreras y con gran nivel de exigencia”, señaló.

En su balance, el corredor subrayó la importancia de medirse en pruebas con campo competitivo: “Para estar en los primeros lugares hay que hacer las cosas bien y entrenar duro… Sin lugar a dudas fue mi mejor año deportivo. Me sirvió para ver dónde estoy parado; si no se compite con los mejores del país, siempre queda esa espina”. Capella resaltó, además, que volverá al sur para cerrar el calendario “en casa” y que ya piensa en “nuevos proyectos y metas” para el año próximo.

Fiel a su estilo, dedicó el podio a su comunidad: “Dedicado como siempre a toda la Cuenca Carbonífera… simplemente gracias por el apoyo de siempre”. El mensaje sintetiza un recorrido que combinó constancia, viajes y presencia en eventos de alto nivel, con el objetivo de llevar el nombre de su región a las principales líneas de largada del país.

La actuación en Palermo, con su registro sub 60’ y el 2º puesto general, ratificó el momento del santacruceño. Ahora, con el pulso todavía encendido por el esfuerzo, Capella mira el mapa hacia el sur para terminar el año en su tierra y empezar a trazar el camino de un 2026 con la misma premisa: entrenar, animarse y volver a estar entre los mejores.