Un nuevo episodio en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento de mucha tensión entre los jugadores; todo sucedió cuando, Cinzia Francischiello, atendió el teléfono dorado y recibió una consigna especial: elegir a dos compañeros para compartir “una noche romántica” en el SUM, con cena incluida y la proyección de la película 50 sombras de Grey.

Tras algunas dudas, la jugadora optó por dos figuras que suelen protagonizar cruces: Andrea del Boca y Brian Sarmiento. “Qué disfruten de una noche de cine y cosas ricas”, manifestó tras confirmar su decisión.

La situación no tardó en generar repercusiones dentro de la casa; en una charla en el jardín junto a Solange Abraham, Eduardo y Emanuel, Sarmiento se mostró intrigado por cómo sería la velada; fue entonces cuando, Solange, lanzó un comentario que, rápidamente, se viralizó. “Es sexo, es porno”, comentó.

Ante la consulta de Brian sobre cómo encarar el momento, ella redobló la apuesta entre risas. “Vos tenés que hacer como que te estás tocando”, le dijo; lejos de seguirle el juego, él respondió: “Mirá si voy a hacer eso… Quedo como un Carlos. Todo lo piola que puedo estar haciendo (en el juego) se me cae todo”.

La charla continuó con más chicanas cuando, Eduardo, deslizó: “¿Y si se prende?”, una frase que, Solange, repitió; sin embargo, Brian se mantuvo firme: “¿Estás loco vos? ¿Qué se va a prender?”.

El episodio sumó un nuevo capítulo de tensión y humor en la convivencia, en una casa donde, cualquier consigna, puede terminar desatando momentos inesperados.

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