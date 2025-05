Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ingreso de carne vacuna de Brasil a carnicerías y supermercados de Río Negro encendió alarmas en el entramado productivo local. Productores y pymes denuncian una competencia desleal, en un contexto marcado por la pérdida de competitividad del sector nacional y un fuerte aumento de las importaciones de alimentos.

El vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), José Luis Bunter, confirmó que ya hay cortes brasileños -rechazados previamente por la Unión Europea- en góndolas de El Bolsón. “Esto no solo destruye al sector productor de nuestra región, sino también pone en riesgo la salud”, advirtió, en referencia al uso de estradiol, una hormona prohibida por el Senasa desde 2022 en animales destinados al consumo humano.

La polémica se da en medio de una estrategia del gobierno nacional para contener los precios de alimentos mediante una mayor apertura comercial. “La carnicería del barrio no puede introducir esto, solo las grandes cadenas. Es una competencia desigual que golpea de lleno a las pequeñas empresas”, remarcó Bunter, también titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

Según economistas consultados, el fenómeno se explica por el encarecimiento del novillo argentino, hoy el más caro del Mercosur, frente a un bovino brasileño mucho más competitivo en precio. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna desde Argentina cayeron un 30%, golpeadas por la falta de incentivos y la baja rentabilidad.

Desde los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro aseguraron que, hasta el momento, no se ha verificado oficialmente el ingreso de carne brasileña. No obstante, reconocen que si Brasil alcanza el estatus sanitario de país libre de aftosa sin vacunación, no habrá barreras técnicas que impidan su importación.

“Las decisiones se están tomando sin dialogar con las regiones afectadas. Estamos vulnerables”, sostuvo Bunter, que pidió mesas de trabajo para definir políticas que resguarden la producción nacional.