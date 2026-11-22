TIENE UNA DISCAPACIDAD EN LA MANO

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Las declaraciones de una vecina de la provincia de Santa Cruz que afirmó que “no hay médicos” en la provincia generaron pólemica este domingo.

La mujer fue entrevistada por “Robertito” Funes en su programa “La Robineta” que recorre barrios, ferias y puntos de interés en Buenos Aires y alrededores.

Este domingo, el móvil conversó con el público de la Fugazzeta Fest, un festival gastronómico porteño dedicado a la fugazzeta y la tradición pizzera, que desarrolló su segunda edición este fin de semana en el Planetario.

La mujer le contó a “Robertito” que se encontraba en Buenos Aires por motivos de salud y le mostró la férula en su mano derecha.

“No tenemos médicos en Santa Cruz”, aseveró ante el periodista y explicó que se encontraba realizando las terapias ya que en la última cirugía “me lastimaron mal”. En la mano presenta una discapacidad.

También contó que es oriunda de Buenos Aires y desde hace 20 años reside en Santa Cruz. Sin embargo, en cuestiones de salud consideró que los profesionales de Buenos Aires “son mejores” y destacó la atención recibida durante estos días.

Además, mencionó que hay discriminación a los porteños y ante la sorpresa de “Robertito” por lo que dijo, la mujer explicó que se les suele señalar que son “agrandados”.