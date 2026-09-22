Por la visita del papa León XIV, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, ¿qué pasa con el 10 y 11? Ese día el pontífice celebrará una misa en la Ciudad de Buenos Aires. También analizan feriados locales para el 10 y el 11.

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El lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión fue comunicada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, después de una reunión de organización encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante el encuentro, realizado este martes en la sede del Ministerio de Seguridad, Karina Milei transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de establecer el feriado para facilitar la participación en la misa que el pontífice celebrará frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia está programada para las 11.30, según el itinerario publicado por el Vaticano.

Durante la reunión también se analizó un esquema de feriados locales o provinciales para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, y el Gobierno informó que las decisiones sobre esas dos jornadas serán comunicadas oficialmente en los próximos días.

Qué se analiza para el 10 y el 11 de noviembre

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, planteó la posibilidad de que el miércoles 11 sea feriado en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. Ese día el Papa oficiará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir hacia Perú. Para el martes 10 se evalúan medidas de alcance local vinculadas con sus actividades en Córdoba.

Alonso también se refirió a la llegada del pontífice al establecimiento de Claypole. “Va a haber un papamóvil en la llegada a Don Orione”, anticipó sobre la actividad prevista para la mañana del lunes 9.

Gobernadores invitados y viajes gratis para voluntarios

Karina Milei anunció que los 24 mandatarios provinciales, junto con diputados y senadores de todos los partidos políticos, serán invitados al encuentro con autoridades que se realizará el domingo 8 por la tarde en el Palacio Libertad. Ese día León XIV llegará a Buenos Aires y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

En la reunión también se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación de la visita. El Gobierno informó que los voluntarios registrados para asistir a los peregrinos tendrán pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días en que el Papa permanezca en el país. El beneficio anunciado está destinado a esos voluntarios.

Además, se estableció que cada jurisdicción asumirá los gastos de los eventos que se desarrollen bajo su responsabilidad.

Karina Milei estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Por la Conferencia Episcopal Argentina participaron su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y García Cuerva. En representación del Gobierno nacional también asistieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Tras el encuentro, Karina Milei afirmó que “la reunión fue un éxito” y sostuvo que “el Papa es para todos los argentinos”. León XIV permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La agenda de León XIV en Argentina

El cronograma contempla encuentros con autoridades, referentes de distintos sectores y fieles, además de misas y celebraciones multitudinarias.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

17:50: encuentro con el Presidente de la República.

18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país.

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.