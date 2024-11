Por qué ningún cementerio quiere recibir el cuerpo de Pillín Bracamonte, el barrabrava de Rosario Central asesinado Unas 20 casas velatorias y cocherías del centro de la ciudad se negaron a organizar el funeral. El líder de la barrabrava de Central fue baleado el último sábado tras el partido contra San Lorenzo.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de haberse conocido los resultados de la autopsia a Andrés “Pillín” Bracamonte y las pericias preliminares, los cementerios de Rosario no quieren recibir el cuerpo del jefe de la barrabrava de Rosario Central, por lo que se demora su entierro.

A dos días del crimen ocurrido en las cercanías del Gigante de Arroyito, los allegados a Bracamonte comenzaron a moverse para encontrar un lugar donde la familia pueda despedirlo. Sin embargo, unas 20 casas velatorias y cocherías del centro de Rosario se negaron a organizar el funeral. “Cuestiones de seguridad”, argumentaron.

En medio de esa situación, la familia de Bracamonte pidió cremar el cuerpo, aunque la Justicia intervino y rechazó esa posibilidad por si los investigadores necesitan exhumarlo en un futuro para obtener más pruebas.

El cementerio El Salvador, ubicado en el centro de Rosario, también fue una de las opciones que se analizaron para realizar el entierro, en medio de un intenso operativo de seguridad. Sin embargo, en el lugar se negaron a recibir el cuerpo de Bracamonte, que lideró la barra brava de Rosario Central durante 25 años.

Otra alternativa analizada por los familiares de “Pillín” es trasladar el cuerpo a Ibarlucea, un pueblo ubicado a unos 15 kilómetros de Rosario donde el líder de la barra de Central vivía en un country.

“Si me matan, la ciudad se incendia”, había dicho Bracamonte unas semanas antes de ser asesinado

En una entrevista para La Nación hecha hace tres semanas, Pillín había hablado de su intento de asesinado en el parque Alem en agosto pasado. “Los Menores se quieren quedar con parte de la ciudad”, dijo.

“Cuando me dispararon en el parque Alem, Los Monos me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel. Yo soy distinto. Vivo bien, no me drogo, no tomo, no fumo. Tengo todo en blanco. Mi empresa de baños químicos está impecable. Me cuido para vivir una buena vida”, dijo el jefe de la barrabrava de Central al periodista De los Santos.

“Para estar en esto tenés que ser un pesado, pero eso no quiere decir que te tengas que convertir en un psicópata. Yo me sigo agarrando a trompadas, pero jamás ordenaría que maten a un chico. En Rosario se rompieron códigos que hicieron que todo se vaya a la mierda”. Luego prosiguió: “Me intentaron matar 29 veces. Esas son la cantidad de cicatrices que tengo en el cuerpo. Todos son balazos”.

“En la cancha se corría el rumor del crimen”

En ese contexto, el diputado santafesino Carlos Del Frade habló este lunes sobre el asesinato de Bracamonte y su ladero, Daniel “Rana” Atardo. “El sábado en la cancha se corría el rumor del crimen”, comentó el legislador provincial, que investiga las mafias narco en Rosario.

Del Frade consideró que “hubo una zona liberada” y agregó: “El fiscal Alejandro Ferlazzo deberá investigar por qué se cortó la luz justo cuando ocurrió el crimen. Espero que lo dejen trabajar tranquilo”.

Otro de los puntos a los que hizo hincapié el diputado provincial es que el negocio que movía Bracamonte en la ciudad santafesina “era millonario y en dólares”. “Lo que viene ahora es la disputa por un negocio millonario que va mucho más allá de la venta de choripanes”, advirtió.

“Creo que la banda de Pillín tiene poder de fuego como para tratar de hacer una venganza, estoy convencido que sí y por eso hay tanta preocupación, especialmente en Arroyitos y en otros lugares”, subrayó.

Para evitar posibles represalias, las autoridades provinciales y nacionales anunciaron que se “mejoraron y ampliaron las zonas de patrullajes”.

“Vamos a poner todo lo que esté al alcance desde la provincia, Nación y municipio para evitar que este hecho sea utilizado para instalar un regreso al pasado. Nos costó mucho salir de una dura situación con los dos años anteriores que cerraron con 300 homicidios dolosos, y vamos a cuidar lo logrado en estos 11 meses el trabajo conjunto para que puedan seguir viviendo tranquilos”, afirmó el ministro de Seguridad, santafesino, Pablo Cococcioni.