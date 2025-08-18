Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El oficialismo provincial confirmó la lista de candidatos. El frente electoral “Provincias Unidas por Santa Cruz”, conformado por los partidos SER, la UCR y Encuentro Ciudadano presentó como primer candidato a diputado nacional a Daniel Álvarez.

La candidatura de Álvarez no fue una sorpresa ya que hace tiempo se venía mencionando como la principal alternativa dentro del oficialismo. El dirigente del partido SER es, desde diciembre del 2023, jefe de Gabinete del gobierno provincial del gobernador Claudio Vidal.

Lo acompañará segunda en la lista la dirigente radical Gisella Martínez, del sector de Fabián Leguizamón. Martínez ya había sido anunciada en su momento por el vicegobernador como candidata por ese espacio político que integra este año el frente electoral.

Tercero en la lista quedó el dirigente Juan José Ortega, exsecretario general de los judiciales provinciales y referente del partido Encuentro Ciudadano.

Juan José Ortega, dirigente de Encuentro Ciudadano, el tercero en la lista.

Completan la lista: Constanza Walterina Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Elizabeth Mercado.