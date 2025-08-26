La Policía de Misiones detuvo este martes a Mario Daniel T., un informático de 55 años, tras allanar su domicilio en el centro de Posadas en el marco de un megaoperativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El procedimiento se realizó este martes en un edificio sobre calle Alvear, entre San Lorenzo y Colón, como parte de la operación internacional Aliados por la Infancia V, que también se realizó en Río Gallegos y otros puntos del país.

Según el portal de noticias El Doce, los agentes secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital. El procedimiento se extendió por casi seis horas, permitió el secuestro de una gran cantidad de material de MASI distribuidos en numerosos discos de almacenamiento. Los peritos de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), analizaron los diferentes elementos.

La medida se enmarca en una investigación que surgió de reportes del sistema ICACCOPS, tras detectar tráfico de material ilícito en plataformas P2P (Peer to Peer) desde una conexión asociada al domicilio allanado.

El operativo, coordinado por la Procuración General de Misiones, a cargo de Carlos Giménez, contó con la articulación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y el Juzgado de Instrucción N°2 de Posadas. El juez de turno, Juan Manuel Monte, presidió el procedimiento.