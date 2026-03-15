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El Director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Néstor Kiferling, recibió una delegación integrada por el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur; el abogado Arturo Idoyaga Molina, Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera; y representantes diplomáticos de las embajadas de la República Popular China, República de Corea, España, Portugal y la República Oriental del Uruguay.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el intercambio institucional y promover el diálogo técnico en torno a las políticas de control y fiscalización de la actividad pesquera en el Atlántico Sur, particularmente en relación con los desafíos que plantea la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en las áreas próximas al límite exterior de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Aguas internacionales

Durante la reunión, el prefecto general Kiferling presentó una exposición detallada sobre el quehacer institucional de la Prefectura Naval Argentina, destacando su rol como autoridad marítima nacional en materia de seguridad de la navegación, protección de los recursos naturales y control de las actividades desarrolladas en los espacios marítimos, fluviales y lacustres bajo jurisdicción nacional.

Se abordó específicamente la estrategia institucional contra la pesca ilegal en el área adyacente a la milla 201, zona en la que opera una importante concentración de flotas pesqueras extranjeras. La exposición incluyó un análisis de los principales lineamientos operativos implementados por la Institución, entre los que se destacan el monitoreo permanente mediante sistemas tecnológicos de vigilancia, a través del Sistema Guardacostas, herramienta que permite el seguimiento y control continuo de la actividad marítima en dicha área.

Asimismo, se expusieron los avances en el desarrollo y aplicación de la prueba electrónica, instrumento incorporado en el marco de la Disposición Nº 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, orientado a optimizar los procesos de fiscalización y sustanciación de actuaciones administrativas vinculadas a infracciones pesqueras. Esta herramienta busca fortalecer la trazabilidad de la información, agilizar la producción de evidencia y consolidar procedimientos más eficientes en el control de la actividad.

Durante el intercambio, los representantes diplomáticos y funcionarios presentes manifestaron interés en las acciones desplegadas por la Prefectura Naval Argentina y destacaron la importancia de continuar promoviendo instancias de cooperación internacional, transparencia y cumplimiento de las normas que regulan la explotación sostenible de los recursos pesqueros.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de las instituciones participantes con la protección de los recursos vivos marinos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la cooperación regional e internacional para prevenir y desalentar las prácticas de pesca ilegal en el Atlántico Sur.