Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una nueva edición de los Martín Fierro, Pablo Giralt compartió sus sensaciones sobre la fiesta más importante de la televisión argentina y adelantó que habrá un anuncio especial relacionado con el Mundial.

“Es hermoso, tres años consecutivos. Muy bueno también: 23 con la TV Pública por el Mundial, el año pasado por la Libertadores y este año nuevamente nominados por la Libertadores y la Copa América, así que muy contentos”, expresó el relator en la alfombra roja.

Con la mirada puesta en lo que viene, Giralt se mostró entusiasmado con el presente de la Selección argentina. “No falta nada para el Mundial, está a la vuelta de la esquina. Hoy es una noche muy especial y además va a haber un anuncio especial desde la TV Pública que tiene que ver con el Mundial, así que estén atentos”, adelantó.

Sobre su rol en el canal estatal, el periodista fue claro: “Siempre digo lo mismo: es como estar en la Fórmula 1, arriba del auto, manejarlo y tratar de que las cosas salgan bien”.

Consultado sobre su trabajo en plataformas digitales, explicó: “Yo tengo mucho trabajo entre DirecTV y la TV Pública. Hago algunos streaming míos de entrevistas, pero no cierro ninguna puerta. El contacto con los partidos se ha complicado, pero me gusta mantenerme activo en todos los frentes”.

En cuanto a sus entrevistas más destacadas, recordó: “Tuvimos muchos virales. Marcelo Bielsa la rompió, tuvo 2 millones y medio de views, increíble. Pero todos los personajes que han pasado fueron buenos. Lo importante es que el entrevistado se dé también”.

No faltó la pregunta por Lionel Messi y el Mundial. “Queremos todos los argentinos que se quede. Dios quiera que sea así”, expresó. Y sobre el futuro de la Selección, agregó: “Los que están están bien, haría algún retoque según la actualidad y lo más importante es que no se lesione ninguno”.

Finalmente, opinó sobre la nueva generación de futbolistas y la comparación con el capitán argentino: “La ‘araña’ es un fenómeno, muy joven, pero con mucho para aprender todavía. No me gusta exagerar ni compararlo con Messi. Son grandes jugadores, pero no están a esa altura”.