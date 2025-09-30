Your browser doesn’t support HTML5 audio
En la gala de los Martín Fierro, Augusto “Tartu” Tartúfoli se mostró feliz por recibir su tercer premio, aunque destacó que este reconocimiento es especial por tratarse del primero en su rol de conductor.
“Nos divertimos mucho, laburamos mucho con Sabri. Fue una dupla que se armó de casualidad, pero muy linda, porque ella es espontánea, tiene calle. Yo la cargo, ella me carga, y la gente lo compró. Muchos nos dicen que se van a dormir con una sonrisa porque hablamos de los temas del día sin dramatizarlos, con humor”, contó sobre el éxito del ciclo.
Consultado por el fenómeno del streaming, Tartúfoli fue categórico: “No me veo en el streaming, porque estoy acostumbrado a otro profesionalismo de televisión. Sentí que no hay tanto profesionalismo, es muy amateur todo, y yo vengo de una escuela con Chiche Gelblung, Lanata, Rial, gente que producía muy en serio. Esto de que no se produzca y que todo salga improvisado, no me cabe”.
Sobre la televisión actual, lamentó la falta de propuestas creativas y recordó a Jorge Lanata: “Laburé con Jorge, lo amé. Falta una fuerza creativa como la de él en la tele. Eso era hacer televisión, tener ideas, escenografía, objetos. Hoy todo es hablar y hablar. Se perdió esa potencia creativa”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario