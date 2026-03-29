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Nacho, el nene que sobrevivió al trágico accidente ocurrido días atrás sobre la Ruta Nacional 3, fue trasladado de urgencia a Buenos Aires en un vuelo sanitario luego de que se detectara un grave cuadro de salud que requiere atención de alta complejidad.

De acuerdo a la información difundida en las últimas horas, el menor presenta un trombo que obstruye la arteria que irriga uno de sus riñones, una condición que obligó a los profesionales a indicar su derivación inmediata a un centro especializado.

Traslado sanitario y estado de salud

El operativo se concretó mediante un avión sanitario, en un contexto de máxima urgencia. Desde entonces, el estado de salud del niño es monitoreado de cerca por un equipo médico, que evalúa su evolución ante un cuadro delicado.

La situación mantiene en vilo tanto a sus familiares como a toda la comunidad, que sigue minuto a minuto cualquier novedad vinculada a su recuperación.

El accidente que conmocionó a la región

El caso de Nacho se enmarca en el brutal siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 3, donde murieron varios integrantes de su familia. Entre las víctimas fatales se encuentran su madre y su tío, lo que generó una profunda conmoción en toda la región.

Desde ese momento, el niño se convirtió en el único sobreviviente del grupo familiar que viajaba en el vehículo, lo que incrementó la atención y la preocupación en torno a su estado de salud.

Campaña solidaria

En paralelo a su traslado, familiares y allegados impulsaron una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de su tratamiento y estadía en Buenos Aires.

A través de redes sociales difundieron el alias camino.36, destinado a quienes deseen colaborar económicamente. Destacaron que cualquier aporte resulta clave en este momento crítico, tanto para el acompañamiento del menor como para sostener la permanencia de sus seres queridos cerca de él.

Campaña solidaria para Nacho para afrontar gastos médicos y estadía.

Una comunidad movilizada

El caso continúa generando múltiples muestras de apoyo y solidaridad. Vecinos, conocidos y personas de distintos puntos del país se sumaron con mensajes de aliento y ayuda, mientras se aguardan novedades sobre la evolución de Nacho.