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Durante la presentación del Presupuesto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el Ejecutivo proyecta destinar US$ 350 millones al desarrollo de la infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego y la Antártida. Las partidas, calculadas para el período 2026-2027, se volcarán a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel.

El presupuesto comprende USD 142 millones otorgados por el DNU 867 más las asignaciones del próximo año. El funcionario aclaró que los montos dirigidos a Ushuaia figuran dentro de la partida general de la Armada Argentina y no con el nombre específico de la base.

La licitación para levantar el muelle y los galpones saldrá en octubre, con inicio de obra pactado para enero de 2027. El plan proyecta un muelle de 585 metros, áreas operativas y logística conjunta para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. La inversión global del polo alcanzará entre USD 400 millones y US$ 500 millones, con meta de finalización en 2029.

En el caso de la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en la isla Dundee, el proyecto la detalla con nombre propio y asigna $30.433 millones entre 2027 y 2028 para la construcción de su muelle.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Eje estratégico

En paralelo, el Poder Ejecutivo pidió autorización al Congreso para tomar endeudamiento público por hasta US$ 3.500 millones orientado al equipamiento de las Fuerzas Armadas. El plan destina US$ 2.300 millones a la compra de tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata y US$ 1.200 millones a dos fragatas multimisión para Puerto Belgrano.

El reparto de fondos abrirá una discusión fuerte en el parlamento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes ya coordinan reuniones con diputados, senadores y gobernadores para pedir un aumento en los recursos de las universidades nacionales, al señalar que los montos fijados ponen en riesgo el ciclo lectivo. La Casa Rosada, por su parte, ratifica que el gasto en Defensa resulta prioritario para consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur.