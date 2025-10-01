Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Río Gallegos, la Primera A de la Liga de los Barrios retomó la competencia con un mosaico de realidades: partidos disputados, otros suspendidos por las ráfagas y una tabla dispareja en cantidad de juegos —algunos equipos suman 11, otros 12 y otros 13— que obliga a leer el torneo con lupa. Aun así, el escenario de octubre ofrece certezas: Camioneros se mantiene líder, Belgrano no afloja y El Cóndor y Olimpia sostienen el pulso de la parte alta.

En el arranque parcial de la Fecha 13, Olimpia venció 3–2 a Chaco, Unión Santiago superó 2–0 a Los Halcones, Atlético Belgrano derrotó 4–2 a Dorados y El Cóndor ganó con autoridad 7–1 frente a Lamadrid. En el último turno del sábado, Deportivo Palermo y Atlético 240 igualaron 1–1. Quedaron reprogramar los cruces J. Petrolera–Alianza Sur, Junín–Deportivo Cristal, Amistad–Camioneros, Estrella del Este–Matadero y La Kuadra–Martín Güemes, postergados por vientos intensos.

Con esos resultados, el corte de la tabla muestra a Camioneros en la cima con 31 puntos en 11 partidos (10 triunfos, 1 empate), seguido por Atlético Belgrano con 28 en 13 y El Cóndor con 24 en 13. Muy cerca aparece Olimpia con 24 en 12, y algo más atrás, pero con margen para descontar cuando recupere su juego pendiente, Atlético 240 suma 23 en 12. El lote medio lo integran Junín (20 en 11), Vial SC (20 en 12) y Martín Güemes (18 en 11). La zona de riesgo muestra a Chaco (6 en 13), Estrella del Este (5 en 11) y Amistad (5 en 12), con la calculadora en la mano a la espera de las reprogramaciones.

Más allá de la dispersión de fechas, el campeonato conserva rasgos claros. Camioneros combina eficacia (32 goles a favor) con solidez (20 en contra) y conserva margen deportivo con dos o tres partidos menos que buena parte de sus perseguidores. Belgrano sostiene su candidatura con 13 partidos ya jugaods y un recorrido regular. El Cóndor recuperó vuelo con su goleada ante Lamadrid, mientras que Olimpia capitalizó tres puntos frente a Chaco para no perder el tren de los de arriba. En la discusión por meterse entre los ocho que irán a los cruces, Unión Santiago y Cristal transitan un territorio fino: cada punto vale doble en un calendario que, por el viento, se comprime.

La agenda inmediata dependerá de la reprogramación que defina la comisión: con varios duelos pendientes, la Fecha 13 cerrará en días y horarios a confirmar. Cuando esas piezas encajen, el tablero ofrecerá una foto más nítida de la lucha por la punta, el acceso a la fase final y la pelea por evitar el fondo.

Info vía: Que Golazo.