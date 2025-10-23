Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El frente Provincias Unidas confirmó su participación en las elecciones legislativas del 26 de octubre, con listas de candidatos en 14 distritos del país, entre ellos Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Tierra del Fuego, Chaco, San Luis, San Juan, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

De acuerdo con lo informado por la alianza, en varias jurisdicciones la fuerza compite bajo el nombre Provincias Unidas, mientras que en otras adoptó denominaciones locales que reflejan acuerdos con partidos provinciales.

Así, las listas se presentan como Provincias Unidas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis. En tanto, participan con nombres asociados en otros distritos: Ciudadanos Unidos (CABA), Vamos Chaco (Chaco), Despierta Chubut (Chubut), Vamos Corrientes (Corrientes), Defendamos Mendoza – Provincias Unidas (Mendoza), Frente Jujuy Crece (Jujuy), Por Santa Cruz (Santa Cruz) y Hacemos – Provincias Unidas (San Juan).

Con esta estrategia, el frente busca fortalecer su presencia federal y articular con espacios políticos provinciales que comparten una misma visión de gestión. Desde la conducción destacaron que el objetivo es “llevar al Congreso una propuesta basada en el equilibrio fiscal, la sensibilidad social, la producción, la educación y el trabajo como pilares de un país verdaderamente federal y productivo”.