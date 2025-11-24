Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cronograma de feriados nacionales vuelve a ser tema de consulta entre los argentinos que buscan organizar viajes, descansos o actividades personales. Según el calendario oficial publicado por el Gobierno, el próximo feriado en la Argentina será el lunes 8 de diciembre, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, uno de los clásicos feriados inamovibles del año.

Este día crea además un fin de semana largo de tres días, lo que suele generar movimientos turísticos importantes en todo el país. Hoteles y operadores anticiparon un crecimiento en las consultas ante la posibilidad de escapadas cortas.

El Gobierno también confirmó que no habrá puente turístico agregado para este feriado, por lo que el descanso se limitará a esa fecha específica.

El último tramo del calendario 2025 contempla además el feriado del 25 de diciembre (Navidad), otro día no laborable que este año caerá jueves y podría convertirse en un fin de semana extra largo para quienes tomen el viernes como día “sándwich”.