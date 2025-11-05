Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes informábamos que el proyecto “Contagiando Nativas” de la Fundación Anfibia fue merecedor de un financiamiento de la Asociación Europea de Conservación al Aire Libre (EOCA). Dicho proyecto de El Chaltén había superado la etapa clasificatoria de la que participaron 340 proyectos de diferentes países, pasando a ser uno de los 8 finalistas, los que fueron sometidos a una votación virtual que terminaron ganando.

Al respecto, entrevistada por LU12 AM680, Evangelina Vetesse, representante de la Fundación Anfibia, brindó los detalles de este proyecto pero también cómo fue la presentación a este concurso internacional. Para comenzar, afirmó que el proyecto “Contagiando Nativas” busca revalorizar los espacios naturales y producir plantas nativas para restaurar áreas que hayan sido degradadas por uso público o distintos tipos de actividades humanas.

“Nos presentamos entre otros 340 proyectos de todo el mundo a una ONG que es EOCA, que es una organización europea de conservación en actividades al aire libre. Y en ese momento, entre los 340 habíamos resultado finalistas, éramos ocho, cuatro de nuestra categoría de tierra y para ver quién quedaba con el beneficio del financiamiento para poder ejecutar el proyecto, había unas votaciones”, sostuvo.

Esas votaciones se ejecutaron durante la semana pasada: “Veníamos en segundo lugar, con 150 votos abajo del primer puesto y tuvimos el apoyo incondicional de un montón de personas, de ustedes difundiendo de redes, amigos, vecinos y la comunidad entera” por lo que “ahora nos acaban de avisar de que las votaciones se dieron vuelta, quedamos en el primer puesto y esto que es un sueño de hace un montón de tiempo, de trabajo técnico, con vocación, con pasión, empieza a tener un poquito más de de realidad”.

Sobre los próximos pasos a seguir, indicó: “En principio tenemos que trabajar con el Parque Nacional para definir en sí el convenio y el espacio donde se va a instalar el invernadero, que si bien está acordado el trabajo e incluso el proyecto se fue armado en conjunto, falta definir la cuestión administrativa”. Y agregó: “Luego empezar a organizar ese predio, ese espacio, el trabajo, las actividades”, dijo.

En cuanto al espacio a utilizar, sostuvo que no está aún donde estará implantado el invernadero. “Hasta que no firmemos el conviene lo estamos reservando; nos hablaron de que la semana que viene nos ponemos a trabajar en esto, así que estamos súper expectantes con esta cuestión”, señaló.

“Ahora, nuestro gran desafío es, una vez que podamos instalarlo, poder darle continuidad y sostenibilidad al proyecto porque requiere de un montón de gastos, así que estaremos pidiendo acompañamiento de un montón de personas o organizaciones, instituciones o incluso empresas”, manifestó.

Finalmente, aclaró que el financiamiento alcanza para el previo actual. “Lo imaginábamos de manera modular, que sea algo pequeño, que podamos manejar ya que como fundación aún estamos creciendo, desarrollándonos” por lo que “queremos dar pasos seguros a la escala de nuestro propio desarrollo, de la fundación y de a poquito ir creciendo, que sea algo orgánico como viene siendo hasta ahora”.