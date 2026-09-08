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Los estudiantes argentinos de 15 años obtuvieron resultados inferiores en las tres áreas evaluadas por las pruebas PISA 2025 en comparación con la edición de 2022. Así lo señala un informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación a partir de los datos de la evaluación internacional.

En esta edición, Argentina alcanzó 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Los resultados reflejan una caída respecto de la medición anterior en las tres áreas.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es el nivel de desempeño en Matemática: el 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel mínimo de conocimientos establecido por la evaluación.

En Lectura y Ciencias, en tanto, el 59% de los alumnos tampoco logró alcanzar los aprendizajes considerados básicos.

Cómo quedó Argentina en el ranking

La evaluación ubicó a Argentina en el puesto 75 entre los 91 sistemas educativos participantes en Matemática. En Lectura ocupó el lugar 62 y en Ciencias, el 71.

Si se considera únicamente a los 13 países de América Latina que participaron de PISA 2025, Argentina quedó octava en las tres áreas evaluadas.

Por delante del país se ubicaron Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia, que obtuvieron mejores puntajes en Matemática, Lectura y Ciencias.

Cuánto cayó el rendimiento

El informe también comparó los resultados obtenidos en 2025 con los de 2022. El descenso fue del 2,9% en Matemática, 3% en Lectura y 3,2% en Ciencias.

La caída argentina se produjo en un contexto de retroceso general entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque con diferentes magnitudes.

Entre los países de la OCDE, el promedio disminuyó 1,9% en Matemática, 3,2% en Lectura y 0,6% en Ciencias.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Qué evalúan las pruebas PISA

Las pruebas PISA son organizadas por la OCDE desde el año 2000 y se realizan periódicamente para medir los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años.

La evaluación no se limita a comprobar cuánto contenido recuerdan los alumnos. También busca determinar si pueden aplicar sus conocimientos para resolver situaciones nuevas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, entre ellos 38 miembros de la OCDE y 53 sistemas educativos asociados.

En Argentina fueron evaluados aproximadamente 11.093 estudiantes de 412 escuelas de todo el país, a través de una muestra representativa de la población objetivo.

Argentina y las pruebas PISA: una tendencia de largo plazo

Argentina participa de las pruebas PISA desde hace más de dos décadas. La comparación histórica muestra un deterioro especialmente marcado en Lectura y Matemática.

En Lectura, el país pasó de 418 puntos en 2000 a 389 en 2025.

En Matemática, cuya comparación para Argentina es posible desde 2006, el puntaje descendió de 381 a 367 puntos. Según el informe, se trata de una diferencia estadísticamente significativa.

En Ciencias, en cambio, los resultados se mantuvieron relativamente estables: Argentina pasó de 391 puntos en 2006 a 393 en 2025.