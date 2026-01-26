Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su informe estadístico del primer semestre de 2025, que refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes (NNyA) con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en residencias, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025 en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos de la Corte Suprema.

Durante el período, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores: un 4,2% más que en el primer semestre de 2024. El 57,1% no había tenido otras causas con anterioridad.

Uno de cada siete jóvenes tuvo por lo menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores durante los primeros seis meses del año.

9 de cada 10 fueron varones (91,1%), principalmente de 16 y 17 años (55,9%), en su mayoría de nacionalidad argentina (96,6%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (54,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (44,9%).

En total se registraron 872 causas, un 5,2% menos que en el primer semestre de 2024. De los 895 delitos investigados, el 81,1% corresponde a delitos contra la propiedad, principalmente distintos tipos de robos (ocho de cada diez).

El 18,9% de las causas restantes, la mayoría fueron por delitos contra la integridad sexual (el 6,5%), contra la administración pública (el 5,1%), contra las personas (el 1,8%), contra la libertad (el 1,5%), contra la seguridad pública (0,7%), contra el orden público (0,2%), en tanto el 3,1% se encontraba con calificación a determinar.

Cuatro de cada diez causas se encontraban finalizadas al momento de obtención de los datos, un total de 349 causas, principalmente con una resolución de sobreseimientos por mediar una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria de acuerdo con el artículo 336 inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación (286 causas).