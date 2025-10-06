Qué dijeron desde Fuerza Patria tas la renuncia de Espert: críticas a Milei y rechazo a reimprimir boletas Referentes opositores celebraron la baja del candidato libertario y apuntaron contra el Gobierno por el costo millonario que implicaría volver a imprimir las papeletas.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza, desde Fuerza Patria, varios referentes salieron a cuestionar al oficialismo y reclamaron que la Justicia Electoral no autorice la reimpresión de boletas, lo que implicaría -según advirtieron- un gasto cercano a 15 mil millones de pesos.

Uno de los primeros en reaccionar fue Juan Grabois, quien en la red social X se limitó a escribir un irónico “CHAU” tras conocerse la decisión de Espert. Más tarde, endureció sus críticas contra Javier Milei: “Si Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora”, lanzó, y advirtió: “No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo”.

En la misma línea, el ex canciller y candidato bonaerense Jorge Taiana calificó la renuncia como “un logro del pueblo argentino que repudia su conducta y asociación con Machado”, y denunció que no borra “la matriz de corrupción del gobierno de Milei con el caso $LIBRA, las coimas del 3%, la estafa a productores, la timba financiera y el endeudamiento criminal”. Además, pidió expresamente que la Justicia “rechace cualquier intento de reimprimir boletas” y subrayó que ese dinero “podría financiar al Garrahan”.

Por su parte, Malena Galmarini celebró la noticia y apuntó:“Bien por la Argentina. Que no avance la libertad de los que se esconden atrás de narcotraficantes. Ahora Espert no tendrá fueros: que actúe la Justicia”.

La salida de Espert, defendida por Milei como una muestra de “honorabilidad”, profundizó la tensión entre el oficialismo y la oposición, que busca capitalizar el golpe político y económico que implica la renuncia.