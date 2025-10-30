Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Otra vez es noticia y puso en alerta al sector productivo de Chubut y Santa Cruz. La “Tucura Sapo“, insecto endémico de la Patagonia, emerge con la llegada de la primavera y representa un serio riesgo para la economía regional. Se alimenta de cultivos, especies forrajeras y pastizales naturales, generando pérdidas económicas y complicando la recuperación de los campos.

Como venimos informando de un tiempo a esta parte, en los últimos años su aparición masiva encendió las alarmas en la Patagonia Austral, donde productores denunciaron que los insectos “se comen todo” y registraron plagas impresionantes que avanzaron sobre grandes extensiones de tierra.

Así avanzan en los campos.

Ante esto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dispuso el alerta fitosanitaria preventiva para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la detección de nacimientos de “Tucura sapo” (Bufonacris claraziana), en el marco de los monitoreos realizados por los organismos técnicos en la región.

La medida, establecida por la Resolución 816/2025 publicada esta semana en el Boletín Oficial, tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y su objetivo es fortalecer la vigilancia y promover acciones de control temprano, en coordinación con los productores, gobiernos provinciales, municipios, el INTA y otras instituciones vinculadas.

El establecimiento de este alerta se fundamenta en las detecciones de la plaga y en concordancia con la dinámica y el ciclo biológico esperado de la especie.

Con la emergencia se busca fortalecer la vigilancia y promover acciones de control temprano.

Con el propósito de preservar la sustentabilidad de la producción agropecuaria regional y promover el trabajo articulado, se formaliza además la Mesa Interinstitucional para el Manejo de Tucuras en la Patagonia Argentina (MTP), que dará continuidad a las acciones de cooperación técnica e intercambio de información entre los distintos actores del territorio.

Esta Mesa, coordinada por el Senasa, está integrada por representantes del INTA, centros de investigación, universidades, gobiernos provinciales y locales, así como por entidades del sector productivo y otras instituciones vinculadas a la sanidad vegetal.

La “Tucura Sapo” se ha convertido en una verdadera plaga en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La “Tucura Sapo” es un insecto que no transmite enfermedades ni provoca lesiones en humanos o animales pero ocasiona daños severos en las zonas agrícolas y ganaderas afectadas, tanto en pastizales naturales como implantados, y debido a sus características biológicas debe ser circunscripta a su hábitat natural, para evitar daños económicos y sociales significativos.

Para realizar el control de la plaga se debe verificar que estén dadas las condiciones para la aplicación de los productos fitosanitarios autorizados por el Senasa.

El control

Semanas atrás, entrevistado en LU12 AM680, el ingeniero agrónomo Giovanni Di Lillo, director de Agricultura del Consejo Agrario Provincial (CAP), explicó que en 2024 ya fue muy marcada la presencia de este insecto en la zona de la pampa alta. “Fue una explosión muy grande de la población de Tucura Sapo“, sostuvo.

Están “en la Patagonia en general, casos muy estudiados ya es en Chubut que han tenido fuertes ataques y han comenzado a controlarlo. Nosotros la idea es tener un mayor control y precisión sobre todo de los focos en donde la Tucura está atacando, por eso pedimos la colaboración de los productores que ante un brote en sus campos realicen las denuncias.

El ingeniero explicó que son insectos herbívoros que devoran todo lo que es la vegetación que aprovecha el ganado. Entonces, “son un competidor muy fuerte, dejándote el campo muy dañado para tu propia producción de ganadería“. Al mismo tiempo, tienen su ventaja por eso sus características de poder sobrevivir tanto, que en caso de no conseguir alimentos se pueden comenzar a comer entre ellas y así sobrevivir, “son un insecto bastante complicado para la producción”.

Sobre su presencia en cercanías de las ciudades, aclaró: “No se lo suele ver tanto, poder puede llegar a las ciudades; hasta ahora en Santa Cruz no hemos tenido casos así, se mantienen en el campo, pero sí están próximas, no muy lejos a localidades”.

Respecto de su vida, comentó que el insecto cumple un ciclo en el cual pasa el invierno en forma de huevo bajo tierra. “Llegado julio, agosto, septiembre ya comienzan los nacimientos que son escalonados, no son todos juntos y se comienzan a ver el estado ninfal que es la más la Tucura más chiquitita“.

Ocasiona daños severos en las zonas agrícolas y ganaderas afectadas.

Ese es el momento en el que los controles y aplicación son los más eficientes ya que “los productos lo matan con mayor facilidad“, afirmó. A diferencia del estado adulto que “ya cuesta más que el que el producto que se utilice en insecticida pueda hacer efecto“.

“En casos de explosiones poblacionales muy grandes, igual se recomienda hacer tratamiento por más que el insecto ya esté en un estado más adulto”, dijo.

Señaló que las Tucuras “se van moviendo en grupos, no vuelan, caminan y saltan, la langosta sí vuela, entonces se traslada más y van avanzando de campo a campo en búsqueda de su alimento”.

Entre otras cosas, señaló que a nivel nacional lo está trabajando SENASA e INTA. “Todos estamos trabajando en conjunto, para poder hacer un mapa de relevamiento en donde la Tucura se está dando con mayor énfasis. Esto nos va a permitir poder trazar estrategias de control más precisas“, manifestó.