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En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina, que viene de eliminar a Cabo Verde, se enfrentará a la Selección de Egipto en búsqueda de un boleto a los cuartos de final del certamen.

De cara a este compromiso, un solo futbolista de la Albiceleste, como lo es Gonzalo Montiel, deberá cuidarse con las tarjetas amarillas, ya que en caso de recibir otra se perderá un hipotético cruce de cuartos de final, frente al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.

Gonzalo Montiel deberá cuidarse con las amarillas.

Es que, el lateral derecho de River vio la amarilla frente a Cabo Verde y está apercibido para este duelo. En caso de recibir otra tarjeta, llegará a la segunda, por lo que tendrá que cumplir con una fecha de suspensión y no podrá estar en un hipotético avance a la siguiente ronda.

La multa económica que recibió Argentina por la amarilla

Debido a la tarjeta amarilla que recibió el lateral derecho en el duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde, la AFA también sufrirá una sanción económica por parte de FIFA. Esto se debe a que ante cada amonestación que reciben los futbolistas en el certamen, se les descontará 10.000 dólares de premios económicos.

A lo largo de esta Copa del Mundo, la Asociación del Fútbol Argentino lleva una pérdida de 30.000 dólares, debido a que además de esta amarilla a Montiel ante Cabo Verde, en el partido contra Austria por fase de grupos también fueron amonestados Leandro Paredes y Facundo Medina.

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en el Mundial 2026

A lo largo de este Mundial las tarjetas amarillas se limpian en dos instancias, con el objetivo de que ningún jugador se pierda la final por esto. Cabe destacar que para llegar a la fecha de suspensión solamente necesitan recibir dos tarjetas en distintos partidos.

La primera vez que se limpian las amarillas es para los 16avos de final. Es decir, en la primera instancia de mata-mata ya dejan de computar las tarjetas que recibieron los futbolistas en fase de grupos.

Luego, las amarillas se limpian en Semifinales, por lo que un jugador puede ser sancionado si recibe dos tarjetas en 16avos y 8vos, o bien en 16avos y Cuartos de final. El fin de esto es que ningún futbolista se pierda la gran final por acumulación.

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