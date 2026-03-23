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Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano, falleció en un accidente vial en la Ruta Nacional 3, en medio de un temporal, a la altura de la localidad bonaerense de Cacharí.

Fuentes policiales indicaron que el brutal accidente se produjo cerca de las 13:30 del sábado, bajo una intensa lluvia que complicó las condiciones de visibilidad y calzada de la ruta. De acuerdo con los reportes, Ramírez circulaba en un Renault Duster blanco cuando, por causas que investiga la UFI N° 6 del Departamento Judicial Azul, colisionó contra un camión térmico que circulaba en sentido contrario.

El vehículo de Ramírez se prendió fuego y el ex combatiente de guerra murió calcinado. Por su parte, el conductor del camión, identificado como Mauricio Germán Machado, de 47 años, resultó ileso y fue asistido en el lugar por personal policial.

El motivo del accidente está siendo investigado. Si bien la principal hipótesis apunta a una posible mala maniobra producto de un error humano, no se descarta que el pavimento mojado haya incidido en la pérdida de control del vehículo.

Duelo por el fallecimiento de un Excombatiente de Malvinas

Poco después de que la identidad de la víctima fuera confirmada, el jefe comunal de Cipolletti, Rodrigo Buteler, lamentó la pérdida a través de sus redes sociales: “Con mucha tristeza despedimos a Daniel Ramírez, veterano de Malvinas y vecino de Cipolletti, quien falleció trágicamente. Daniel fue parte de la Armada Argentina y sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano. Un hombre que llevó siempre con orgullo su historia, su compromiso y su amor por el país. Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto, Daniel. Tu historia y tu ejemplo quedan para siempre en nuestra ciudad. QEPD”.

Por su parte, el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS decretó Duelo Provincial este 23 de marzo por el fallecimiento de Osvaldo Daniel Ramírez. En los considerandos, el decreto expresa que “el fallecimiento del Veterano enluta con mucho pesar al Gobierno y al pueblo de la provincia” y agrega que “el señor Osvaldo Daniel Ramírez merece el reconocimiento de toda la comunidad, debiéndose honrar su memoria y ser recordado como Héroe de Malvinas”.