La primera fecha de Bad Bunny en el estadio River Plate dejó momentos de euforia, invitados sorpresa y un homenaje a Soda Stereo. Sin embargo, uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a un joven de la Patagonia.

Ignacio “Nacho” Gómez, oriundo de Viedma, viajó a Buenos Aires junto a su novia para asistir al recital del puertorriqueño en el marco de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Lo que no imaginó fue que el propio artista lo elegiría entre más de 90 mil personas para subir al escenario.

La casita.

Durante el espectáculo, Bad Bunny selecciona a un fan del público para que participe en el segmento conocido como “La Casita”, una estructura que recrea una vivienda típica de Puerto Rico y que funciona como segundo escenario. Allí, el elegido debe interpretar un fragmento de una canción.

“Justo en la primera fecha saqué entradas con mi novia y nos fuimos para Buenos Aires. ¡Dio el caso de que me eligió a mí! Lo hice y creo que salió bien”, contó Ignacio en diálogo con NoticiasNet.

De Viedma a River: abrazo con Bad Bunny y fiesta con artistas argentinos

Nacho, de 25 años, trabaja y estudia en la capital rionegrina. En cuestión de minutos pasó de ocupar un lugar en el campo del estadio a compartir escenario con una de las figuras más influyentes de la música latina.

Tras su participación, el joven se fundió en un abrazo con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny. Pero la experiencia no terminó allí. El cantante lo invitó a quedarse en “La Casita”, donde ya se encontraban artistas argentinos como Tini Stoessel, La Joaqui, Bizarrap, María Becerra y J Rei, además de influencers presentes en el evento.

“Estuvo terrible, hay videos y fotos por todos lados. Yo soy de Viedma, tengo 25 años, trabajo y estudio, y la verdad es que fue increíble”, expresó.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde circulan imágenes del joven patagónico cantando y celebrando junto a las figuras del espectáculo.

El fenómeno Bad Bunny en River Plate

El show en el Más Monumental marcó el inicio de tres presentaciones consecutivas en Buenos Aires con entradas agotadas. Desde el primer tema, el artista hizo bailar al estadio con una seguidilla de hits como “Callaita”, “Tití me preguntó”, “Neverita” y “Ojitos lindos”.

Uno de los pasajes más ovacionados llegó cuando Bad Bunny apareció con la camiseta de la selección argentina con el número 19, en un guiño a Lionel Messi. En ese tramo, invitó al escenario a Tini Stoessel, María Becerra, La Joaqui y Bizarrap, lo que elevó el clima festivo a niveles máximos.

El recital también incluyó un homenaje a Soda Stereo con una versión especial de “De música ligera”, que todo el estadio cantó al unísono.

Por cuestiones climáticas, la organización anunció que el show del 14 de febrero se adelantará una hora: las puertas abrirán a las 16, Ramma se presentará a las 18, Chuwi a las 19 y Bad Bunny subirá al escenario a las 20.

Quién es Bad Bunny y por qué genera impacto global

Benito Antonio Martínez Ocasio nació en 1994 en Puerto Rico y se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop latino y el trap. Con álbumes como “Un Verano Sin Ti” y “Debí tirar más fotos”, el artista alcanzó reconocimiento mundial y cosechó premios internacionales.

Hace pocos días, su presentación en el Super Bowl generó repercusión política en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump cuestionara el uso exclusivo del español durante el espectáculo. Las declaraciones provocaron reacciones a favor y en contra, y volvieron a poner en debate el peso de la cultura latina en escenarios globales.

En Argentina, el fenómeno se traduce en estadios colmados y una conexión directa con el público. En ese contexto, la historia de Ignacio “Nacho” Gómez suma un capítulo inesperado: el de un joven de Viedma que vivió su noche soñada en River y celebró junto a las estrellas más convocantes del momento.