Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Alberto Presti, designado como nuevo ministro de Defensa, es un teniente general del Ejército argentino con una trayectoria sólida y amplia experiencia operativa.

Presti nació el 23 de junio de 1966 y se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

A lo largo de su recorrido ocupó puestos centrales: comandó la IV Brigada Aerotransportada, condujo el Regimiento de Asalto Aéreo 601 y dirigió el Colegio Militar.

En misiones internacionales actuó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. En el plano diplomático, se desempeñó como agregado de Defensa en distintas embajadas centroamericanas.

En el ámbito académico completó estudios avanzados en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, institución en la que profundizó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Su nombramiento como jefe del Estado Mayor General del Ejército se formalizó por decreto presidencial a fines de 2023, etapa que implicó el retiro de 22 oficiales superiores con mayor antigüedad. Su ascenso quedó oficializado mediante el decreto 119/2023.