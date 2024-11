Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los trillizos Ángel, Galo y Santiago Gómez Velazquez oriundos de San Pedro quedaron preseleccionados para Gran Hermano 2025, y la noticia despertó gran interés en su Jujuy natal y Córdoba, donde los jóvenes actualmente estudian.

Los hermanos, que están cursando el CBC de Medicina en Córdoba capital, realizaron el casting virtual pero no fueron seleccionados en esa ocasión. Sin embargo, su suerte cambió cuando asistieron al casting presencial en la “Docta”.

Mientras esperaban en la fila, los hermanos empezaron a bailar y llamaron la atención de un productor que los llamó para hablar a un costado. La interacción resultó en una sorpresa inesperada: fueron preseleccionados para el programa y deberán esperar el llamado final en diciembre.

Muy emocionados y llenos de ilusión, los trillizos siguen con su rutina académica en Córdoba mientras piensan en cómo sería la experiencia en el popular reality show. Aunque no eran fieles seguidores de GH. “La verdad antes no lo miraba. Ahora vi un poco del programa y es bastante divertido”, dijo Ángel en una entrevista con medios locales. No obstante, también reconoció que enfrentaría el reto de estar lejos de su familia: “No tengo tanto problema porque estaría con mis hermanos. El tema sería no poder hablar con la familia porque soy muy apegado”.

Al hablar de su carácter, los hermanos destacaron ser “muy sociables” y que se adaptan rápidamente a nuevas situaciones. Además, si llegaran a entrar a la casa de Gran Hermano, saben que deberán pausar sus estudios, ya que no tendrían acceso al celular para continuar con clases virtuales. “Cuando termine el programa, retomaría los estudios”, señaló uno de ellos, mostrando su compromiso con su formación.

La expectativa en torno a su posible ingreso a Gran Hermano 2025 crece, y tanto ellos como sus amigos y familiares esperan la confirmación con ansias.