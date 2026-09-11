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El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron el predio donde se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, considerada por el Gobierno nacional como un punto estratégico para la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

A través de sus redes sociales, Quirno informó que durante la visita recorrieron el terreno junto a expertos de las Fuerzas Armadas y analizaron los desafíos logísticos que implica llevar adelante un proyecto de esta magnitud.

Quirno y Presti fueron recibidos por el gobernador Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

La actividad incluyó además un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza. En ese marco, el canciller destacó la participación de Urquiza en junio en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, instancia en la que, según señaló, Argentina obtuvo un fuerte respaldo de la comunidad internacional a la Causa Malvinas.

Quirno sostuvo que la construcción de la base forma parte de una decisión del presidente Javier Milei de avanzar en una política coordinada entre las distintas áreas del Estado en materia de defensa y soberanía.

“La decisión del Presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave”, expresó.

Quirno: “La decisión del Presidente Javier Milei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur”.

En ese sentido, el canciller vinculó el proyecto con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país y consolidar su proyección estratégica hacia la Antártida y el Atlántico Sur.

La Base Naval Integrada en Ushuaia, por su ubicación geográfica, se plantea como una obra vinculada a la infraestructura de defensa y a la capacidad operativa argentina en una zona considerada estratégica para los intereses nacionales.