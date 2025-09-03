Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, el peregrino Marcelo Agüero que recorre todo el país, contó a La Opinión Austral la situación compleja que le tocó atravesar mientras se dirigía a Salta capital. Fue increpado por la policía de Tucumán en Benjamín Paz sospechado de tener en su poder “drogas”.

Agüero angustiado, expresó: “Primero vino un patrullero con dos policías, me pidieron el documento y se los di. El acompañante automáticamente pidió refuerzos y ahí llegaron dos policías más en una moto. No me querían dejar caminar. Expliqué de mil maneras, que paso por todas las camioneras sin problemas. A toda costa querían revisarme mis pertenencias y yo no consideraba eso oportuno porque no tenían una orden”.

Luego, ante la insistencia de la policía, el peregrino se resignó dejando que revisaran sus pertenencias en las que encontraron hojas de coca. Posteriormente pidió hablar con el jefe de gendarmería para explicarle que venía de una larga travesía

Finalmente, lo dejaron seguir camino y en las ultimas horas, Agüero logró llegar a la provincia de Salta.

Ahora sigue camino con el objetivo de arribar a la capital salteña antes del 15 de septiembre para participar de la Procesión de la Virgen del Milagro una celebración religiosa anual reúne a miles de peregrinos que caminan y viajan desde diferentes puntos del país para acompañar las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro en un recorrido por las calles de la ciudad hasta el Monumento 20 de Febrero, donde se realiza el Pacto de Fidelidad.