Racing dio el golpe en La Bombonera este domingo, eliminó a Boca con un tanto de Maravilla Martínez a los 75 minutos y avanzó a la final del Torneo Clausura, donde lo esperará el ganador del cruce entre Gimnasia y Estudiantes, semifinal marcada por el clásico platense que se disputará el lunes.

En un partido intenso, cerrado y muy disputado, el equipo dirigido por Gustavo Costas fue el que más buscó y consiguió la diferencia con un envío de Gabriel Rojas para Martínez, quien conectó de cabeza y ubicó la pelota en el fondo del arco defendido por Agustín Marchesín.

Así, “La Academia” jugará el próximo sábado desde las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con la mira puesta en una nueva estrella del fútbol argentino.