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El diplomático argentino Rafael Grossi obtuvo ocho votos a favor en una nueva instancia de la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas y se mantiene entre los candidatos con mayor respaldo en el Consejo de Seguridad. El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), registró además una disminución de los rechazos respecto de las instancias anteriores.

El resultado lo ubicó junto a la costarricense Rebeca Grynspan y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, en una votación que dejó expuestas las dificultades para alcanzar consensos entre los integrantes del Consejo.

Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica.

Grynspan reunió nueve votos a favor, incluidos tres de los cinco miembros permanentes, y cinco en contra. Grossi consiguió ocho respaldos, dos de ellos provenientes de miembros permanentes, seis votos negativos –dos del grupo P5– y una abstención. Por su parte, Rodrigues-Birkett obtuvo ocho votos positivos, tres de miembros permanentes, y seis negativos, dos de ellos correspondientes a ese mismo grupo.

Así quedó la votación tras una nueva jornada en la búsqueda del nuevo secretario general de la ONU.

La principal dificultad para los tres postulantes es que cada uno registra dos votos desfavorables de integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, cuyos países tienen poder de veto. Este escenario mantiene abierta una etapa de negociaciones diplomáticas para intentar acercar posiciones antes de la definición.

El resto de los candidatos

Por detrás de los tres aspirantes con mayor cantidad de votos se ubicaron Macky Sall, con cinco apoyos y diez rechazos; Olara Otunnu, con cuatro votos positivos; María Fernanda Espinosa, con tres, y Randa Achraf Abdel-Baki, con uno.

El canciller argentino Pablo Quirno junto a Rafael Grossi, candidato nacional para ocupar la Secretaría General de la ONU.

Los resultados reflejan un escenario en el que los respaldos obtenidos hasta el momento no garantizan el avance de ninguna candidatura. Las posiciones de los miembros permanentes serán determinantes en las negociaciones para definir quién podrá reunir los apoyos necesarios.

Panamá respaldó la candidatura argentina

En paralelo a la votación, Panamá oficializó su respaldo a la postulación de Grossi, un movimiento que suma apoyo regional a la candidatura argentina.

La agenda diplomática también incluye contactos de alto nivel entre Estados Unidos y la Argentina, además de visitas internacionales previstas para la próxima semana. Estos movimientos se inscriben en las gestiones orientadas a consolidar respaldos y acercar posiciones dentro de las Naciones Unidas.

Con los resultados actuales, la definición dependerá de las negociaciones entre los integrantes del Consejo de Seguridad y de la posibilidad de superar las objeciones de los miembros permanentes.