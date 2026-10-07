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La carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas entró en una etapa clave y todavía abierta. En la quinta votación informal realizada este miércoles, el diplomático argentino Rafael Grossi logró avanzar al segundo lugar entre los principales candidatos para suceder a António Guterres al frente de la ONU.

La costarricense Rebeca Grynspan se mantiene en el primer puesto, aunque perdió impulso respecto de las rondas anteriores, mientras que la candidata de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, quedó tercera. El escenario refleja una fuerte dispersión de votos y, por ahora, la ausencia de un consenso político definitivo entre los miembros del Consejo de Seguridad.

En declaraciones exclusivas a Grupo Crónica, Grossi analizó el momento de la competencia y confirmó que el proceso está entrando en su instancia más importante: “El Consejo pasa a voto con colores la semana que viene. Entramos en la etapa decisiva”, afirmó el diplomático argentino.

Cómo quedó la quinta votación por la Secretaría General de la ONU

La nueva ronda, conocida como straw poll, se realizó de manera anónima y sus resultados no fueron comunicados oficialmente por Naciones Unidas, aunque trascendieron posteriormente.

El mecanismo contempla que los 15 integrantes del Consejo de Seguridad expresen su posición mediante tres categorías: “encourage” (a favor), “discourage” (en contra) y sin opinión.

Con los datos de la quinta votación, el escenario entre los tres principales candidatos quedó de la siguiente manera:

Rebeca Grynspan (Costa Rica): 9 a favor, 6 en contra y 0 sin opinión (9-6-0).

Rafael Grossi (Argentina): 6 a favor, 7 en contra y 2 sin opinión (6-7-2).

Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): 5 a favor, 9 en contra y 1 sin opinión (5-9-1).

De esta manera, Grossi escaló al segundo puesto y continúa en carrera para convertirse en el próximo secretario general de la ONU. Grynspan conserva el liderazgo, aunque el incremento de sus votos negativos muestra que tampoco tiene asegurada la candidatura.

La quinta ronda también dejó en evidencia una característica central de la elección: ninguno de los tres principales postulantes logró todavía consolidar una mayoría clara y existe una importante dispersión dentro del Consejo de Seguridad.

¿Cómo es la votación con colores?

Hasta ahora, las rondas se realizaron mediante un mecanismo anónimo que permite conocer el nivel de respaldo o rechazo que tiene cada candidato, pero no identificar de dónde provienen esos votos.

Eso podría cambiar en la próxima instancia.

Para ser elegido secretario general, un candidato necesita reunir al menos nueve votos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y, además, no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

La próxima votación utilizará boletas de diferentes colores. Los cinco miembros permanentes utilizarán un color determinado, mientras que los diez miembros no permanentes emplearán una papeleta neutra.

El sistema permitirá determinar si los votos negativos corresponden a un rechazo de alguno de los cinco miembros permanentes —lo que equivaldría a un veto— o a una posición adversa de alguno de los miembros no permanentes.

La fecha prevista para esta nueva instancia es el 16 de octubre.

Grossi, entre la campaña diplomática y la emoción por Messi

La quinta votación se produjo este miércoles por la mañana, pocas horas después del partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Grossi siguió el encuentro desde Nueva York y, en diálogo con Grupo Crónica, contó que todavía conserva la emoción por la despedida del capitán argentino.

En medio de una intensa agenda diplomática y de una carrera que puede definir su futuro político internacional, el diplomático argentino también se permitió disfrutar de uno de los últimos grandes momentos de Messi con la camiseta de la Selección.

Pero la atención ya vuelve a estar puesta en Naciones Unidas.

Con la quinta votación concluida y una nueva instancia a la vista, Rafael Grossi continúa en carrera por la Secretaría General de la ONU. Y, como él mismo resumió, el proceso entra ahora en su momento determinante.