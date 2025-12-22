Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diplomático Rafael Grossi defendió su candidatura a la ONU (Organización de las Naciones Unidas): “Es necesario el coraje para reformarla y la Argentina sabe bien de eso”, sostuvo este lunes en La Rural.

Asimismo, expresó: “En 2026 vamos a jugar dos mundiales, y yo creo que vamos a ganar los dos”, manifestó durante una presentación organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

El diplomático, de 64 años, aprovechó la invitación para exponer los ejes principales de su candidatura al máximo cargo del organismo multilateral, marcados por la convicción sobre la necesidad de volver a hacer de la ONU un actor clave en las negociaciones internacionales de paz y de reformar el funcionamiento de la organización.

Ante invitados como el secretario de Turismo, Daniel Scioli, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el canciller Pablo Quirno -quien más temprano oficializó la postulación de Grossi por parte del gobierno del Presidente Javier Milei-, así como embajadores varios y miembros destacados de la sociedad civil, Grossi insistió en la primacía de la ONU como la principal plataforma de multilateralismo, a contracorriente de la tendencia en confiar en espacios como el G7 o los BRICS.

Además, se refirió a su participación como mediador en la guerra en Ucrania, donde mantuvo diálogos tanto con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para asegurar la vigilancia permanente por parte de su agencia de la central nuclear de Zaporiyia -en manos del Kremlin y atrapada bajo fuego cruzado- y sus esfuerzos por inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes a pesar de las amenazas, ambos ejemplos del modo en que el diplomático pretende liderar la ONU.

“Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema”, sintetizó Grossi. Por otro lado, el diplomático insistió en la necesidad de reconocer que “hay muchas cosas que no están funcionando bien” en la ONU y llamó a tener una “mirada sin hipocresía, reconociendo los defectos de aquello que queremos cambiar”.

“Es necesario ese coraje de la reforma. Y la Argentina lo sabe”, dijo Grossi haciendo un guiño al Gobierno.

Por último, agradeció el apoyo a su candidatura y aseguró confiar en ser capaz de volver a ubicar a la ONU en foco. “Hay algunos que dicen que el tiempo de las naciones unidas ya pasó”, dijo Grossi. “Yo disiento”, reforzó. (Con información de La Nación e Infobae).