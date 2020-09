Rechazaron el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La Cámara alta, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, rechazó los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal .Una designación que el ex presidente Mauricio Macri determinó por decreto durante su mandato.

Pero además, el jueves 10 de septiembre la Cámara Federal, con los votos de Bruglia y Martín Irurzun anuló los procesamientos de los ex ministros de Transporte Guillermo Dietrich, de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el ex director de Vialidad Javier Iguacel. Es en la causa de fraude en los peajes y la concesión de autopistas durante la gestión macrista.

En tanto, Castelli fue trasladado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, donde recayó el juicio de esa causa.