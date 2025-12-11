Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei regresó este jueves por la mañana de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación. La iniciativa, presentada por el oficialismo como una “modernización” del sistema, ingresará por la Cámara de Senadores.

Milei aterrizó en Ezeiza después de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, aunque finalmente no pudo encontrarse con ella debido a retrasos en su agenda. Desde su entorno explicaron que el Presidente incluso canceló actividades previstas en Oslo para “dejarle el espacio” a la dirigente de Vamos Venezuela ante la incertidumbre de su arribo.

Ya de regreso en el país, el mandatario oficializó el envío del texto y designó a tres funcionarios como voceros encargados de defender y explicar el proyecto durante el debate legislativo. Ellos son: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública; y Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La estrategia del Gobierno es lograr que la iniciativa comience a tratarse de inmediato en el Senado para intentar obtener la media sanción antes de fin de año, en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán del 10 al 30 de diciembre.