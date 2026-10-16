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Bienes que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la firma del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la página de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida forma parte de un incidente del proceso de quiebra de la constructora, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial 28 y que derivó en el envío de una serie de bienes al área de subastas judiciales online dependiente del máximo tribunal.

Entre los bienes ofrecidos figuran seis camionetas Chevrolet S10, con precios base desde $2.200.000; una Mercedes Benz Sprinter, con precio inicial de $5.100.000; y una Renault Máster, por $7.200.000.

La Justicia remata los bienes de Lázaro Báez. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación).

También se rematan 11 módulos Tecnimet que funcionaban como obradores al costado de la ruta, divididos en dos subastas: una por cuatro unidades y otra por las siete restantes.

Según consta en la publicación judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea y cada lote incluye el lugar en el que se encuentra y un detalle sobre su estado.

La Corte Suprema creó en 2025 la plataforma de remates online, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, con el objetivo de transparentar el sistema de subastas, ampliar el acceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación en todo el país sin intermediarios. (Fuente NA).