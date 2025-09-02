Your browser doesn’t support HTML5 audio
En una Fecha 5 de la IAME Series Argentina marcada por el formato con invitados y un domingo pasado por agua, Thiago Díaz volvió a exhibir oficio y consistencia. El nacido en Río Gallegos cerró P5 en Sudam Senior y P4 en Old School Senior (tras una remontada de P22 y un recargo final), sumando puntos importantes y rodaje de calidad en la parte alta del calendario.
El sábado dejó una foto fiel del pulso competitivo. En Sudam Senior, Díaz clasificó sexto (P6) pese a “algunos problemas en la butaca y la bomba de agua” que no le permitieron “exprimir todo el karting”; en el Sprint sostuvo la posición y terminó P6. En Old School Senior clasificó P7 y venía P4 en el Sprint, pero un choque lo relegó a P22 para la final del domingo. La jornada, pareja y áspera, lo obligó a administrar riesgos sin perder de vista el objetivo de llegar con karting y margen a la definición.
El domingo presentó un desafío distinto: pista mojada, gestión de neumáticos y lectura del grip a cada curva. En Old School Senior, largó desde P22 y construyó una remontada tremenda hasta P3 en pista; un recargo posterior lo dejó P4 definitivo, resultado igualmente valioso por el contexto y la forma de conseguirlo. En Sudam Senior, con partida desde P6, sostuvo el ritmo en una final con múltiples peleas y cruzó P5, capitalizando cada vuelta y sumando para el campeonato.
El balance, contado en primera persona, fue tan honesto como medido: “Un finde de aprendizaje, lucha y resultados que nos motivan a seguir mejorando”, valoró Thiago al cerrar el domingo. En ese repaso, el santacruceño también dejó dos agradecimientos que explican el espíritu de una fecha “especial”: “Gracias a Martín Córdoba por ser mi invitado en la Sudam Senior. Lo dio todo y demostró que está a la altura. Nos faltó esa pizca de suerte, pero el esfuerzo y la garra fueron enormes”, señaló. Y, a la vez, destacó: “Gracias a Santiago Bartucci por la invitación y la oportunidad de correr a su lado. Nos mojamos un poco, pero cerramos un lindo finde”.
La Fecha 5 con invitados reafirmó lo que el ambiente del karting argentino sabe de memoria: la regularidad y la lectura de carrera pesan tanto como la vuelta rápida. Díaz defendió posiciones, evitó roces innecesarios cuando hubo que pensar a largo plazo y, cuando la pista lo permitió, avanzó con determinación. El resultado —P5 en Sudam Senior y P4 en Old School, con una escalada de 18 lugares bajo lluvia— habla de un piloto que se acomoda a los cambios de formato sin perder el foco competitivo.
La proyección inmediata invita al optimismo: con puntos sumados, rodaje de calidad y un equipo que corrigió rápidamente los contratiempos del sábado, Díaz mantiene la inercia positiva en un certamen que combina paridad y detalles finísimos. En un país donde el karting es semillero y escuela, la capacidad de adaptación distingue a los que pelean arriba. El fin de semana dejó esa señal: Thiago vuelve a casa con info, consistencia y el pulso de quien sabe que, en estas fechas especiales, la cabeza corre tan fuerte como el pie derecho.
