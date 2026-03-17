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Fernando Bearzi dejó su cargo como director ejecutivo de la ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano. El economista había asumido en febrero de 2025, luego de la salida de Mariano de los Heros.

La renuncia se formalizó este martes y ya se definió a su sucesor: Guillermo Arancibia. A partir de este cambio, el ente indicó que iniciará una nueva etapa enfocada en “la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”.

¿Quién es Guillermo Arancibia?

Con cercanía al ministro de Economía, Luis Caputo, Bearzi desarrolló una trayectoria vinculada al ámbito financiero. En los primeros meses de la actual gestión ocupó la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso.

Su recorrido profesional incluye su paso por R. García & Asociados entre 1988 y 1995. Luego creó la consultora Bearzi & Asociados, que encabezó hasta 2015. Más adelante, se desempeñó como director por ANSES en Edenor en 2016 y como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020.

Esta salida coincidió con el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre el cierre del Programa Volver al Trabajo (VAT), previsto para el 9 de abril. En su lugar, se implementará un esquema de vouchers destinados a capacitaciones laborales.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

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