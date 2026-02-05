Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a una mujer sometida a trata de personas con fines de explotación laboral en la localidad cordobesa de Villa María, y detuvieron al presunto responsable.

El acusado, un ciudadano argentino de 21 años, quedó alojado en el Servicio Penitenciario N.º 5 de esa ciudad, a disposición del fuero federal y a la espera de las medidas procesales correspondientes.

El expediente se originó tras una denuncia radicada por una hermana de la joven, oriunda de Entre Ríos, quien alertó sobre su desaparición y afirmó que permanecía retenida contra su voluntad.

La familiar también indicó que la víctima atravesaba problemas de salud mental. A partir de esa presentación, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Villa María desplegó distintas tareas para determinar su ubicación.

En el marco de la pesquisa, las autoridades confirmaron que la mujer logró comunicarse en forma clandestina con su entorno familiar mediante un teléfono celular, al que accedía sin conocimiento de quien la mantenía cautiva, y desde allí relató su situación.

Mediante herramientas de geolocalización, los investigadores establecieron que la joven, de 22 años, se encontraba en Saturnino Laspiur, una localidad situada al sur de Córdoba, a unos 40 kilómetros de San Francisco.

Luego de intensos rastrillajes, los uniformados localizaron un establecimiento rural, donde secuestraron un Documento Nacional de Identidad, un boleto de compraventa de un automotor a nombre del imputado, una mochila con ropa, elementos de higiene y cosmética femenina, además de dos tarjetas de débito pertenecientes a la damnificada.

Una vez interceptado el rodado vinculado a la causa, la Fiscalía Federal de Villa María dispuso que la joven, en su condición de víctima, recibiera contención y asistencia de equipos especializados, y ordenó su traslado al Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba.