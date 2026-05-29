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La Subsecretaría de Ambiente de la Nación informó este viernes el rescate de 721 ejemplares vivos de peces ornamentales e invertebrados exóticos que ingresaron ilegalmente al país a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un cargamento proveniente de Kenia.

El procedimiento se inició luego de controles realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y contó con la participación de la Brigada de Control Ambiental (BCA) y la Fundación Temaikén.

Los animales llegaron al país en estado crítico. FOTO: AGENCIA NA

Según se informó oficialmente, el envío irregular estaba compuesto por 33 cajas con fauna silvestre transportada por la compañía Ethiopian Airlines y tenía como destino a un importador que no se encontraba registrado y que, además, no contaba con la autorización correspondiente de la Subsecretaría de Ambiente.

Entre los ejemplares decomisados se identificaron peces ornamentales marinos, estrellas de mar y peces león, una especie invasora originaria de Asia que actualmente afecta arrecifes del océano Atlántico, el Golfo de América y el Caribe, llegando incluso hasta las costas del nordeste de Brasil.

Desde Ambiente advirtieron que la presencia de estas especies representa una amenaza para los ecosistemas locales, ya que podrían alterar el equilibrio ambiental y afectar actividades económicas vinculadas a los ecosistemas coralinos.

Tras el decomiso, los animales fueron trasladados al centro de rescate de la Fundación Temaikén, donde especialistas trabajan en la evaluación sanitaria, estabilización y rehabilitación de los ejemplares.

Además, las autoridades señalaron que muchos de los animales llegaron en estado crítico debido a las condiciones en las que fueron transportados.