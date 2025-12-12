Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes una nueva reducción de las retenciones al campo, en línea con el paquete de medidas para dinamizar la producción agroindustrial y fortalecer la actividad exportadora. La resolución fue publicada durante la madrugada en el Boletín Oficial a través del Decreto 877/2025.

La medida abarca a las principales materias primas agrícolas -soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol- y marca un nuevo paso hacia el objetivo central del Ejecutivo: avanzar en un proceso de eliminación total de los derechos de exportación. Sin embargo, el ritmo de ese esquema dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas.

El decreto, firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, fijó las nuevas alícuotas de la siguiente manera:

Soja: baja del 26% al 24%

Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%

Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%

Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%

Girasol: del 5,5% al 4,5%

En el caso de la soja, se trata de la tasa más baja en 19 años, según destacó Caputo, apoyándose en datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La reducción se suma a las rebajas previas impulsadas por el Gobierno, que en septiembre había eliminado temporalmente las retenciones, generando ingresos por USD 7.000 millones en un momento de fuerte presión cambiaria. Además, se integran a un paquete más amplio de flexibilizaciones aplicadas por decretos anteriores -697/24, 38/25, 439/25 y 526/25- que llevaron los derechos de exportación a 0% para economías regionales, productos lácteos, porcinos y otras actividades.

“Esta gestión entiende necesario continuar creando condiciones favorables para la producción, el comercio exterior y la apertura de nuevos mercados, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica y el desarrollo productivo en todas las regiones”, sostiene el texto oficial.

Según datos del propio Ejecutivo, las medidas implementadas durante 2024 generaron un impacto directo sobre el sector agroindustrial: los volúmenes exportados crecieron 56% y el valor total exportado aumentó 26%. Con este nuevo recorte, el Gobierno busca profundizar la competitividad del sector que considera uno de los motores más dinámicos de la economía argentina.