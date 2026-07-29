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La medida busca proteger especialmente a niños y niñas ante la detección de una sustancia tóxica en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa argentina. El organismo de Defensa del Consumidor informó que el juguete también presentaba otras irregularidades vinculadas al etiquetado y la falta de información obligatoria para los usuarios.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial inició el procedimiento para avanzar con el retiro del mercado del juguete denominado “Squeezy Dumpling”, luego de recibir una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

El Squeezy Dumpling es un juguete antiestrés y sensorial que ganó popularidad en las últimas semanas.

El retiro se produce en la previa del Día del Niño, una fecha en la que aumenta la demanda de juguetes y donde los organismos de control intensifican las verificaciones para prevenir riesgos.

La presentación fue realizada en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial y encendió las alertas por las condiciones de seguridad del producto, que se encontraba disponible para la venta en distintos puntos del país.

El organismo indicó que el juguete importado representa un riesgo químico debido a la presencia de benceno en niveles que superan ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente.

Qué detectaron en el juguete

Según la información oficial, el análisis del producto determinó que el Squeezy Dumpling contiene una concentración de benceno cuatro veces mayor a la permitida por las normas argentinas.

La sustancia detectada es considerada tóxica y puede ingresar al organismo mediante la inhalación o el contacto directo con la piel, incluso cuando el producto no es ingerido.

Ante esta situación, las autoridades señalaron la necesidad de retirar el juguete de circulación para evitar posibles afectaciones a la salud de los consumidores, principalmente de los niños, quienes son los principales destinatarios de este tipo de artículos.

Falta de información e irregularidades

Además del riesgo químico detectado, el juguete presentaba incumplimientos relacionados con las exigencias de comercialización.

Entre las irregularidades encontradas se destacó la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de identificación del importador responsable y la inexistencia de advertencias de seguridad redactadas en idioma castellano.

Desde la Subsecretaría remarcaron que estos elementos son fundamentales para garantizar que las familias puedan acceder a productos seguros y contar con información clara antes de realizar una compra.

Fiscalización en comercios y plataformas digitales

De acuerdo con la denuncia recibida, el Squeezy Dumpling era comercializado tanto a través de plataformas digitales como en comercios físicos distribuidos en distintas jurisdicciones del país.

Por este motivo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial notificó a las autoridades provinciales para que realicen las tareas de fiscalización correspondientes y colaboren en el retiro del producto.

La intervención tiene como objetivo evitar que el juguete continúe siendo ofrecido al público y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.