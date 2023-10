Luego del fallecimiento de la modelo Silvina Luna, Anibal Lotocki, quien, en su momento, la atendió y le inyectó un líquido que le terminó generando problemas de salud, se mudó y le hizo un polémico pedido a la empresa que trasladó todos sus bienes. El periodista Juan Etchegoyen habló para “Mitre Live”, programa que él mismo conduce, y reveló las impactantes condiciones que puso el cirujano.

Los escandalosos requisitos que le puso Aníbal Lotocki a la compañía que lo mudó

Primero, Juan expresó: “Hay un dato de color en relación a la actualidad de Lotocki que, a mí, me pareció curioso y te lo voy a contar. Tiene que ver con un pedido que le habría hecho el médico a la empresa de mudanzas que contrató”.

Y, continúo: “La compañía decidió tomar el trabajo porque le cobraron el triple, solo por ser él”.

Ante esto, expresó: “Lotocki está perseguido por cualquier persona que tiene cerca. Él siente que todo dato que pueda filtrarse lo perjudica y, por eso, le solicitó a la empresa que no se exponga absolutamente nada, ni fotos ni videos dentro de su casa. Le pidió total discreción a los trabajadores por el momento que se vive”.

Para concluir, aseguró: “Con respecto al servicio que contrató, me dijeron que “eligió el completo”. Este, incluye el embalaje de absolutamente todo. Sería el modo full. Le ofrecieron el simple, que es más económico, pero lo rechazó”.

Quién es el hermano de Aníbal Lotocki con pedido de captura

La Aduana solicitó la detención de Diego Lotocki, el hermano menor del polémico especialista Aníbal Lotocki, luego que en un operativo fronterizo, descubrieran el ingreso de diversos insumos estéticos sin avales sanitarios traídos de Paraguay.

Según el documento al que tuvo acceso Crónica, la encomienda llegó en un taxi con matrícula paraguaya el cual intentó ingresar a la Argentina con un paquete cuyo destinatario registrado era Diego.

En ese momento, los funcionarios aduaneros evitaron la circulación del vehículo y descubrieron que la caja contenía 30 ampollas de una sustancia utilizada para lifting facial y una jeringa con ácido hialurónico.

Quién es el hermano de Aníbal Lotocki con pedido de captura

El hermano del polémico médico, de 39 años, vive en Misiones con su familia y también trabaja en el área de la medicina, ya que es nutricionista y está vinculado al mundo de las intervenciones estéticas.

De acuerdo a la información publicada en su cuenta oficial de Instagram, Diego es un apasionado por los viajes y suele compartir tiempo con su familia y con su beba recién nacida, al igual que con sus amigos. A su vez, practica diferentes deportes, en especial el básquet.

“Yo trabajo con mi primo, que es cirujano plástico. Yo más que nada hago las relaciones públicas”, contó en una entrevista reciente.

El hermano de Aníbal dejó en claro que no realiza cirugías y reveló el difícil momento que atraviesa su familia por la investigación judicial contra Lotocki tras la muerte de Silvina Luna. “A mí también me dejan loco, me están llamando de todos lados, pero viste, no me quiero meter porque es mucho quilombo esto”, señaló.

De igual manera, se desligó del trabajo de su hermano. “No tenemos nada que ver con mi hermano, no trabajamos juntos. Cada uno trabaja de forma independiente. Hacemos endopeel, bótox, ácido hialurónico, pero esas cosas son mínimas y no invasivas. No hacemos cirugías”, afirmó.

Leé más notas de La Opinión Austral