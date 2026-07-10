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Lionel Messi no deja de hacer historia. A los 39 años, el delantero de la Selección Argentina lleva 8 goles en el Mundial 2026 y de esta manera se convirtió en el máximo anotador histórico del certamen, con 21 tantos, por lo que superó la marca que tenía el alemán Miroslav Klose.

El mismo Klose, ya retirado de la práctica profesional, habló en una entrevista, en la que contó que a través de Lionel Scaloni tuvo una charla con Messi. Allí el capitán de la Albiceleste le afirmó que le iba a mandar un regalo especial.

Qué dijo Klose sobre la llamada con Lionel Messi

”El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, fue mi compañero en la Lazio (entre 2011 y 2013). Seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada con Messi. Fue muy emotivo”, inició el ex delantero alemán sobre cómo se dio la conversación con el argentino.

Siguiendo con sus declaraciones, afirmó que Messi le enviará un regalo: ”Claro que nos hemos cruzado en la cancha de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante tanto tiempo fuera de esos partidos. Me dijo que me enviaría una camiseta firmada”.

La tabla histórica de los goleadores del Mundial

Lionel Messi (Argentina) – 21 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 19 goles

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

Ronaldo Nazario (Brasil) – 15 goles

Gerd Muller (Alemania) – 14 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 13 goles

Just Fontaine (Francia) – 13 goles

Pelé (Brasil) – 12 goles

Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

Jurgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles

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