Semanas atrás, la China Suárez había hecho unas publicaciones en sus historias de Instagram donde se la podía ver junto al ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio. Por este motivo, surgieron rumores de romance. A raíz de esto, el periodista Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live”, programa conducido por él mismo, más información sobre la relación entre la cantante y el influencer.

Los dichos de Juan Etchegoyen sobre la China Suárez y Marcos Ginocchio

Juan, comenzó diciendo: “Hace rato que ustedes me vienen preguntando qué pasa entre la China y Marcos“, y, aseguró: “Tengo novedades importantes para darles”.

Ante esto, reveló: “Se conocieron mediante la agencia que representan, trabajan juntos. El primer viaje que hicieron fue a México y sé que, en las últimas horas, también, coincidieron en otro lado”.

Luego, aseveró: “Hay algo que es innegable y es que hay química. Hasta ahí, lo que vimos todos. Ahora, voy a darte la información que confirmaría un vínculo amoroso”

“Me contaron que “pegaron onda desde el primer momento y que habría habido más de un encuentro íntimo entre ellos”. Incluso, me añadieron que “a la China le encantó Marcos a primera vista y que uno de los amores platónicos del sateño es, justamente, Eugenia“. A mí, el romance me lo confirman. Pasaron cosas y no sé si se oficializará”.

Finalmente, sobre el supuesto noviazgo de la actriz con Lauty Gram, Etchegoyen comentó: “Por lo que se sabe, La China estaba en una relación con Lauty y Marcos está soltero. No descartaría un noviazgo en el futuro, ni mucho menos entre el primo y Suárez”.

