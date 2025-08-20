Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para evitar el uso de la tobillera electrónica y flexibilizar el régimen de visitas mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Montserrat.

Con esta decisión, la ex presidenta seguirá bajo las condiciones fijadas tras su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, que incluyen la utilización del dispositivo de monitoreo y la autorización judicial previa para recibir a personas fuera de una lista de familiares, abogados, médicos y custodios.

La Sala IV de Casación, con los votos de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible el recurso al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva y que las medidas impuestas son “razonables” para garantizar el control judicial en una prisión domiciliaria.

El juez Mariano Borinsky fue el único disidente: planteó que la tobillera era innecesaria por la custodia permanente de la Policía Federal y sostuvo que la cuestión afectaba la intimidad de la ex mandataria.

Los abogados de Cristina, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían calificado la tobillera como un “castigo simbólico” y las restricciones de visitas como un “delirio autoritario”. Según argumentaron, la custodia policial es suficiente y cualquier otra limitación vulnera el artículo 19 de la Constitución.

Tras el fallo, la defensa aún podría intentar un recurso de queja directo ante la Corte Suprema o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).